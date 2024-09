Leider scouting (27) betastte meisje van 7 jaar tijdens zomerkamp

De 26-jarige Jasper van D. uit Tilburg heeft in de zomer van 2022 ontucht gepleegd met een meisje van 7 jaar uit Tilburg tijdens een scoutingkamp. Dat gaf hij dinsdag toe in de rechtbank in Breda. En het was niet het enige wat Van D. toegaf. In 2021 had hij ook seks met een meisje van 13 en daarnaast verzamelde hij enorme hoeveelheden kinder- en dierenporno.

Jasper van D. oogde in de rechtbank als een rustige jongeman. Hij beantwoordde alle vragen van de rechters zo goed mogelijk, zo leek het. Maar, Jasper heeft een groot probleem. Of eigenlijk twee: hij heeft autisme én een pedofiele stoornis. Hij weet dat hij het niet moet doen en wil daar ook hulp voor, maar toch gaat hij steeds weer in de fout.

In augustus 2022 vertelde het 7-jarige meisje dat een man van de leiding van een scoutingkamp in Moergestel haar had betast. Meteen deed haar moeder aangifte en Jasper van D. werd gehoord. Hij ontkende en werd weer naar huis gestuurd.

72.000 kinderpornobeelden

In februari 2023 werd hij opnieuw opgepakt en sloeg de politie een grote slag tijdens twee bezoeken: op een harde schijf stonden maar liefst 72.000 kinderpornoplaatjes. De politie vond tussen al die afbeeldingen ook honderden zelfgemaakte afbeeldingen van een meisje van 13 jaar uit Alphen aan de Rijn en met haar bleek Van D. in 2021 een soort relatie te hebben gehad.

Zo werden er flink berichtjes en foto’s uitgewisseld. Maar, Van D. ging ook een keer naar Alphen aan de Rijn waar de twee seks hadden op een dekentje in een park. Van D. was verliefd, maar hij was 23 en het meisje 13. Het meisje, dat ook lijdt aan een vorm van autisme, schrok enorm van de seks met Van D., maar toch hielden de twee contact omdat zij dacht dat zij zwanger was.

Ook na deze grote vondst werd Van D. weer vrijgelaten, maar wel onder de voorwaarde dat hij mee zou werken aan zijn behandeling. Tot begin dit jaar, in januari, de politie opnieuw bij Van D. binnenviel na een melding dat hij weer actief was. En deze vierde keer vond de politie wéér kinderporno bij Van D. Nu bijna 3000 plaatjes.

Behandeling zonder effect

En dat maakt zijn zaak nu extra ingewikkeld. Hij was onder voorwaarden vrij en stond onder behandeling. Maar, dat heeft blijkbaar geen effect gehad. Van D. zit nu sinds 8 januari vast in afwachting van zijn straf.

De politie kwam er ondertussen in het onderzoek achter dat Van D. eigenlijk al sinds 2010 bezig is met kinderporno. Niet alleen met het verzamelen, maar hij maakte ook zelf foto’s en filmpjes van kinderen, zoals in Moergestel en Alphen aan de Rijn.

Meer onderzoek

De psychologe, die een rapport over Van D. heeft geschreven, trok daarom in de rechtszaal aan de bel. Dat Van D. er een gewoonte van heeft gemaakt om kinderporno te downloaden en te maken, heeft zij niet onderzocht. Zij onderzocht Van D. alleen op basis van de twee ontuchtzaken. Ze pleitte daarom voor meer onderzoek en de rechtbank ging daar in mee.

De rechtszaak tegen Van D. werd aangehouden en de officier van justitie zal een psycholoog en een psychiater zoeken die Van D. nog uitgebreider gaan onderzoeken.

Op 13 december gaat de zaak verder met een pro formazitting om de stand van zaken te bespreken.