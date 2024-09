Juliet schaamde zich voor Chinese komaf, nu zet ze er een festival voor op

Met haar Chinese afkomst was Juliet Wong haar hele leven maar weinig bezig. Maar op het moment dat ze in een scheiding lag met haar man, kwam daar verandering in. Voor het eerst staat Juliet nu stil bij haar identiteit en de rol die deze speelt in haar leven. Daarom zet ze in Eindhoven een speciaal festival op voor een deel van haar leven waarvoor ze zich lange tijd juist schaamde. "We moeten de cultuur overbrengen op een nieuwe generatie, voordat die verloren gaat."

"Onze scheiding kwam als een klap voor mij," blikt Juliet terug op de periode in haar leven die haar zelfontwikkeling in gang zette. "Nooit eerder was ik bezig met mijn karaktertrekken of de manier waarop ik mezelf opstelde, maar toen mijn partner en ik uit elkaar gingen, begon dat te veranderen. Dat was voor mij een reden om mezelf aan te sluiten bij een zelfontwikkelingsprogramma."

"Een van de opdrachten was om iets terug te geven aan je gemeenschap. Ik had geen idee wat ik moest doen. Ik wist alleen dat ik het niet over de Chinese gemeenschap wilde hebben," blikt de 41-jarige Wong terug. "Ik was nooit bezig met mijn afkomst en ontweek het zelfs. Zolang ik niet in de spiegel keek, was ik gewoon een Nederlander. Ik had weerstand om het Chinese deel van mezelf te tonen."

Toch besluit Wong de uitdaging aan te gaan en haar Aziatische roots te verkennen. "Ik wilde iets teruggeven aan de gemeenschap en ben gewoon rond gaan bellen over mijn idee voor een festival over de Chinese cultuur. Samen met anderen heb ik het idee geperfectioneerd, en vanuit daar is het balletje gaan rollen."

Binnen korte tijd doet het verhaal over het Maan Festival, zoals het evenement heet, de ronde in Eindhoven. Van het een komt het ander, en al snel staat er een heus festival op poten. Het aantal bezoekers dat wordt verwacht loopt al snel op.