Baan vinden lukte niet door beperking, maar Mirnou vond haar weg als zzp'er

Mirnou Baeten uit Tilburg was lange tijd op zoek naar een baan, maar haar spierziekte en haar rolstoel stonden haar in de weg. Ondanks dat is ze het altijd positief in blijven zien en heeft ze inmiddels haar eigen weg gevonden op de arbeidsmarkt, als zzp'er.

Floor Jansen Geschreven door

Na het afronden van haar opleidingen Maatschappelijk Werker en Docent Omgangskunde werkte Mirnou twee jaar op haar stageplek. Om daarna op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Bedrijven waar ze solliciteerde zagen voornamelijk problemen in haar beperkingen en kozen daardoor volgens haar sneller voor een sollicitant zonder beperking. "Ik denk dat bij de meeste bedrijven de kennis ontbreekt over hoe je omgaat met iemand met een beperking", vertelt Mirnou. Ze neemt het werkgevers daarom ook niet kwalijk dat ze haar niet aan wilden nemen. Maar in deze week van de toegankelijkheid wil ze wel extra aandacht vragen voor dit probleem. Zo hoopt ze dat er meer kennis komt over bijvoorbeeld toegankelijke werplekken, het thema van de week van de toegankelijkheid dit jaar. Volgens Mirnou is het juist wel goed om iemand met een beperking in dienst te nemen. Dit zorgt volgens haar voor meer positiviteit, teambuilding, creativiteit en de mogelijkheid om te leren omdenken. "Er wordt te weinig gekeken naar deze dieper liggende laag."

"Ik kan ook kijken naar de dingen die ik wél kan."

De mogelijkheid om in loondienst te werken bleek voor Mirnou uiteindelijk geen optie. Ze zette daarom de stap om zich in te schrijven als zzp'er. "Ik kan in de negativiteit blijven hangen dat een baan vinden niet lukt, en dat mijn spierziekte mij in de weg staat. Maar ik kan ook kijken naar de dingen die ik wél kan, en de kansen pakken die ik kan pakken. Met een beperking sta je 1-0 achter, maar door niet op te geven kun je daar zelf een 1-2 voorsprong van maken." Mirnou geeft nu workshops aan bedrijven en scholen waarin ze anderen de ervaring geeft hoe het is om van hulp afhankelijk te zijn. En ze helpt, als haar gezondheid het toelaat, anderen met het vinden van hun weg in het doolhof van de zorg. Dit deed ze eerder ook al, naast haar baan. Toen dit bleef groeien was het een mooie kans om daar als zzp'er mee door te gaan.

"Ik wilde een zo normaal mogelijk leven leiden."