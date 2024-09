Vaste gast van camping in Hoeven opgepakt in grote misbruikzaak

Een vaste gast van een camping in Hoeven is opgepakt als verdachte in een grote misbruikzaak. De 45-jarige man, afkomstig uit Barendrecht, heeft zelf verklaard dat hij negentien minderjarige slachtoffers heeft misbruikt.

De man is zelf naar de politie gegaan, nadat er aangifte tegen hem was gedaan. Hij is inmiddels een aantal keer verhoord en zit sinds vorige week dinsdag vast. Zijn caravan op de camping in Hoeven is meegenomen door de politie voor onderzoek.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het overwegend om slachtoffers in de leeftijd van groep 8 van de basisschool.

De Barendrechter zou, volgens het Algemeen Dagblad, op de camping in Hoeven een seizoensplaats huren. Hij zou er ook geregeld verblijven met zijn eigen kinderen. Bewoners van de camping reageren geschokt.

Afgelopen vrijdag is besloten om de verdachte nog minstens twee weken achter de tralies te houden. "Een zedenzaak is ingrijpend en impactvol voor de slachtoffers en naasten. Het is daarom van belang om de rust te bewaren", aldus een woordvoerder van het OM.

Burgemeester Roks van de gemeente Halderberge reageert eveneens geschokt op de arrestatie van de man. "Dit bericht grijpt me zeer aan. Als burgemeester, maar ook als vader", aldus Roks.