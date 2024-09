Demi maakte fotoboek voor haar vriendje, maar dat werd gestolen

Een gezellig familiebezoekje eindigt voor Whitney Wanrooij-Vermeulen uit Oosterhout in een klein drama. Als haar broertje Joshua en zijn vriendin Demi naar huis gaan, blijkt er te zijn ingebroken in zijn witte Mercedes. De dieven nemen een fotoboek vol dierbare herinneringen mee en plunderen ook nog eens heel brutaal de koelbox.

Afgelopen zondag kwam haar broertje vanuit Klundert op visite in de Kastanjelaan in Oosterhout, vertelt Whitney. “Normaal gesproken parkeert hij op de oprit, maar die stond nu vol.” Daarom zet hij zijn auto wat verderop, net buiten het bereik van Whitneys videodeurbel. Een verkeerde keuze, blijkt later.

“Belachelijk dat je dat meeneemt. Stelletje hongerlijders!”

Als broerlief terug bij zijn auto komt, staat de kofferbak open. Er worden geen inbraaksporen gevonden, maar kleding van zijn vriendin en een blauwe tas met verschillende pasjes zijn weg. Ook de inhoud van de koelbox is buitgemaakt. “Hoe zielig ben je, voor een plak ham en een paar blikjes Red Bull?”, reageert Whitney. “Belachelijk dat je dat meeneemt. Stelletje hongerlijders! Je moet er maar zin in hebben op dat moment.” Maar die etenswaar is nog niet het ergste. Het fotoboek van haar broertje en zijn vriendin blijkt namelijk spoorloos. Demi is ruim anderhalve dag bezig geweest om 184 foto's in een album te plakken, aangevuld met anekdotes. "Vanaf hun eerste date tot aan nu", aldus Whitney.

"Wat moeten die dieven met het album, als je zelf niet op die foto's staat?"

Haar schoonzusje is enorm teleurgesteld dat ze het handgemaakte album nu niet cadeau kan doen aan haar vriend, want vandaag vieren ze hun eerste jaar samen. "Wat moeten die dieven ermee, als je zelf niet op die foto's staat? Het heeft geen meerwaarde." “We zijn direct gaan schakelen”, vervolgt Whitney. Ze gaat ervanuit dat de Mercedes van haar broertje tussen 17.15 en 20.15 uur is leeggeroofd. Beelden van camera’s en videodeurbellen in de straat leverden niks op. De politie kan hen daardoor niet verder helpen.

“Het kan niet missen dat dat het is geweest.”