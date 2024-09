Een 31-jarige automobilist reed dinsdagavond met een snelheid van 177 kilometer per uur over de Hustenweg in Rosmalen. Daarmee reed de man bijna honderd kilometer te hard. De politie heeft ter plekke zijn rijbewijs afgepakt.

Op de weg in het buitengebied geldt een maximum van tachtig kilometer per uur. De politie heeft een proces verbaal gemaakt.