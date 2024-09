Motorrijder gewond in sloot gevonden, traumahelikopter landt op de weg

Een motorrijder uit Tilburg is dinsdagnacht gewond in een sloot gevonden op het Flight Forum in Eindhoven. Meerdere hulpdiensten rukten uit. Ook landde een traumahelikopter op het wegdek. De heli kwam ter plaatse met een trauma-arts.

De man is uit de sloot getild en naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance. Wat hij precies mankeert, is nog onduidelijk. Waarom en wanneer de man met zijn motor van de weg raakte is evenmin duidelijk. Naast de politie, traumahelikopter en ambulance kwamen ook de marechaussee en brandweer ter plaatse.

Foto: SQ Vision.