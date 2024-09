Automobilist gepakt met tientallen zakjes drugs: 'Op meest gênante plek'

Twee mannen zijn dinsdagmiddag op de Fakkellaan in Eindhoven opgepakt in een auto waarin tientallen zakjes harddrugs waren verstopt. En niet alleen de auto zat vol drugs. De bestuurder, een 21-jarige man uit Eindhoven, had ook nog ruim twintig zakjes drugs ‘in zijn lichaam’ verborgen.

De politie controleerde de auto op de Fakkellaan bij het kruispunt met de Huizingalaan in Eindhoven. Tijdens de controle bleek dat het rijbewijs van de bestuurder was ingenomen. Daar was hij al eens eerder op betrapt.



De meest gênante plek

De Eindhovenaar had, zo bleek uit informatie in het politie-systeem, nog meer op zijn kerfstok. De auto en de bestuurder waren ook al eens bij drugsdeals gespot. Bovendien bleek de man eerder dit jaar ook al te zijn aangehouden omdat hij drugs ‘op de meest gênante plek had verstopt’, schrijft de politie op sociale media.

Beide inzittenden konden zich tijdens de controle niet legitimeren. “Ondertussen gingen de drie telefoons in de auto driftig af en vonden we bij de bestuurder en in de auto aanzienlijke hoeveelheden geld”, zegt een wijkagent.