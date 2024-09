Brand in hotel, gasten en medewerkers helpen met blussen

In een hotel aan de Rosepdreef in de bossen van Oisterwijk heeft woensdagochtend brand gewoed. De brand begon in een kast vlak bij de keuken. Het vuur kon worden geblust door de brandweer, die daarbij hulp kreeg van hotelgasten en medewerkers. Drie vrouwen raakten gewond, ze ademden rook in.

Brandweerlieden van de posten in Oisterwijk en Moergestel kwamen op de brand af. Toen zij bij het hotel kwamen, waren gasten en medewerkers al begonnen met blussen. Ongeveer 25 hotelgasten moesten het hotel uit tot de brand was geblust. Drie vrouwen ademden veel rook in, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade in het hotel is groot. Het plafond en de kast zijn zwartgeblakerd. Het is niet duidelijk of het hotel open blijft voor gasten. De brandweer is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Het pand wordt geventileerd om alle rook eruit te krijgen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision