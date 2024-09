Man (27) steekt boezemvriend neer voor sportschool: 'Was zelfverdediging'

Twee goede vrienden kregen afgelopen winter zo’n ruzie, dat deze uitmondde in een steekpartij voor een sportschool in Oss. Mustafa S. (27) snapt er nog steeds niks van, zo vertelde hij de rechter woensdagmiddag. Hij kent het slachtoffer al vanaf z’n vroege jeugd en wilde alleen maar weten waarom die zo boos was.

Onbegrip en veel emotie, woensdagmiddag in de rechtbank in Den Bosch. Voor de rechter zat de 27-jarige Mustafa S. uit Berghem. En niet voor het minste vergrijp. Hij stak op 26 maart, rond drie uur ’s nachts, in op zijn voormalige boezemvriend. En dat deed hij uit zelfverdediging, zo vertelde hij de rechters.

Beide mannen kennen elkaar al sinds ze samen opgroeiden in Syrië. Ze zijn zelfs verre familie en hier in Nederland ging hun diepe vriendschap gewoon verder. Grote vraag was dan ook in de rechtszaal wat er nou precies gebeurd was waardoor een hechte vriendschap kon uitdraaien op een steekpartij. Een bijna fatale steekpartij, want de vriend werd in zijn long geraakt, maar dat had gezien de wilde steekbeweging net zo goed zijn hart kunnen zijn.

Roddels of geld?

Ze werkten in de winter nog samen als bezorger voor een restaurant in Oss. Daar zou geroddeld zijn, dacht Mustafa. En waarschijnlijk was zijn vriend daar kwaad over. De vriend noemde juist geld ‘wat hij voor Mustafa had betaald’ als reden voor de onmin, maar echt duidelijk werd het allemaal niet.

De twee spraken maanden niet meer met elkaar tot ze elkaar ’s nachts in de Basic-Fit aan de Euterpelaan in Oss tegenkwamen. De vriend zei niks en dus liep Mustafa hem na afloop achterna naar zijn auto op de parkeerplaats.

En vanaf dat moment lopen de lezingen van beide vrienden uit elkaar. Volgens Mustafa stelde hij bij de auto gewoon wat vragen en werd hij vervolgens op zijn neus en oog geslagen en geschopt. Volgens de vriend greep Mustafa hem eerst bij de keel.

Beelden getoond

Zelfverdediging of niet, op de beelden die in de rechtszaal werden vertoond was duidelijk te zien dat Mustafa achter zijn vriend aan ging. De vriend komt achteruitlopend en afwerend in het zicht van de camera, terwijl Mustafa achter hem aankomt. Na wat geduw en getrek wordt de vriend gestoken, in zijn rug, ter hoogte van zijn linkerschouderblad. En diep ook, getuige de klaplong.

Daarna wordt nog wat gediscussieerd en wordt de vriend nog een keer in zijn rug geprikt, maar niet hard. Vervolgens vertrekt Mustafa op de fiets en blijft de vriend achter, bloedend aan zijn rug.