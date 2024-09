Vreemd luchtje rond supermarkt, winkelend publiek korte tijd op straat

Bij de Jumbo in Winkelcentrum Oosterhof in Boxtel stonden woensdagmiddag rond vier uur het winkelende publiek en personeel korte tijd op straat. Aanleiding was een melding over een vreemde lucht rond de supermarkt.

Terwijl de brandweer op onderzoek uit ging werd het gehele winkelcentrum tijdelijk gesloten. De brandweer verrichte metingen in de supermarkt, maar ook buiten en op het dak. Nadat metingen niets verdachts opleverden, werd het winkelcentrum kort na vijf uur weer vrijgegeven. Nabij het winkelcentrum wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van het parkeerterrein, maar onderzoek wees uit dat er geen leidingen waren geraakt. De brandweer houdt rekening met nieuwe meldingen over een vreemde lucht rond het winkelcentrum en staat daarom klaar voor nieuw onderzoek.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.