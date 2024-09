Motorrijdster (48) ernstig gewond bij botsing met auto

Een 48-jarige motorrijdster is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Diepveldenweg in Eersel. De vrouw reed in de richting van Bergeijk en botste rond vijf uur ‘s middags met een auto, die uit de andere richting kwam.

De vrouw viel door de botsing hard op het wegdek. Omstanders verleenden eerste hulp. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de auto is meegenomen naar het politiebureau. De Diepveldenweg was afgesloten voor onderzoek.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.