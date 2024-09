Politie geramd en schot gelost bij achtervolging, automobilist ontsnapt

De politie was woensdagavond met man en macht op zoek naar een automobilist in Erp. De man reed eerder op de avond in zijn auto met daarachter een boot op een trailer, tegen een politieauto. Dat gebeurde aan De Laren rond kwart voor zeven.

Agenten gingen achter de bestuurder aan nadat hij een stopteken had genegeerd. In een pad schampte de man de politieauto en knalde op een boom. Hij vluchtte weg. Een agent loste een waarschuwingsschot in een poging om hem te laten stoppen. Dat had geen effect. De automobilist rende een maisveld in en verdween uit het zicht. Volgens de politie heeft hij zich daar enige tijd verstopt. Agenten omsingelden het perceel. Ze maakten bij hun zoektocht gebruik van speurhonden en een helikopter. Rond tien uur in de avond werd de zoekactie zonder resultaat beëindigd. De voortvluchtige automobilist werd niet gevonden.