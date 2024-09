Nooit meer Radio Bergeijk: cabaretier Pieter Bouwman (66) overleden

Cabaretier en regisseur Pieter Bouwman is woensdag overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Bouwman had uitgezaaide longkanker, maar overleed volgens zijn familie toch "vrij plotseling". Bouwman werd 66 jaar.

De in Eindhoven geboren radiomaker werd bekend door verschillende series en programma's. Een daarvan was de serie 'Mannen van de Radio'. Daarin maakte hij absurdistische sketches voor het radioprogramma De Avonden, samen met cabaretier Hans Teeuwen.

In het begin van de jaren 90 was Bouwman een van de eerste leden van de Comedytrain. Ook was hij acteur, en speelde hij in meerdere films als Plan C en De Libi.

Naast dat hij regisseur was voor Radio Bergeijk, regisseerde hij ook talloze cabaretvoorstellingen voor onder anderen Hans Teeuwen en André Manuel.