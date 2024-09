Lange files op de A50 en A59 na ongeluk

Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is donderdagmiddag een file ontstaan nadat er een ongeluk gebeurde. Ook op de A59 van Den Bosch naar Oss is er hierdoor forse vertraging.

Volgens de ANWB is het ongeluk op de A50 bij Ravenstein gebeurd. De vertraging op de A50 is zo'n twintig minuten.

Het verkeer op de A59 van Den Bosch in de richting van Oss heeft hier ook last van. Daar staan mensen zo'n drie kwartier in de file.

Het is niet duidelijk tot hoe laat dit gaat duren.