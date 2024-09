Vader van Sarah (27) had kanker, maar steun voor haar was ver te zoeken

Als haar vader in 2018 kanker krijgt, zakt de grond weg onder de voeten van Sarah Rossenrath (27). Een periode van ups en downs volgt, waarin ze steun mist voor jongeren zoals zij. Met haar documentaire ‘Onder de donkere wolk’ vraagt ze hier nu aandacht voor.

“Ik vond het moeilijk om gewoon door te gaan met mijn leven”, vertelt Sarah. In januari 2018 wordt er een tumor gevonden achter het borstbeen van haar vader Michael. De artsen verklaren hem in september van dat jaar beter, maar in januari 2019 worden er uitzaaiingen gevonden op zijn longvlies. Hij zal niet meer beter worden, blijkt een paar maanden later. “Je beleeft het leven ineens heel anders. Je bent je bewust van hoe kwetsbaar het leven kan zijn.”

“Mensen behandelden mij als een porseleinen pop.”

De inmiddels afgestudeerde Art, Communication& Design-studente uit Geertruidenberg maakte er de documentaire Onder de donkere wolk over. De titel slaat op het onheilspellende van kanker. “Je weet nooit wat er komen gaat. De stress, de angst en het verdriet zitten er altijd. Als een donkere regenwolk die boven je hangt”, legt ze uit.

“Ik had het gevoel dat mensen mij niet begrepen, waardoor ik me vaak alleen voelde”, vervolgt Sarah. “Mensen behandelden mij als een porseleinen pop. Als iemand die op elk moment in tranen kon uitbarsten.” Ook met haar jongere zus Elena (24) deelt ze weinig in de periode dat haar vader ongeneeslijk ziek is. “Wij waren heel erg teruggetrokken in onze emoties. Dat maakte me eenzaam.”

“Lotgenoten gaven me de bevestiging dat ik niet de enige ben.”

Haar vader, die ze beschrijft als een lieve en zorgzame man, overlijdt in april 2023 op 60-jarige leeftijd. Haar verdriet en rouw kan ze nog geen plekje geven. “De emoties komen en gaan. Die draag ik voor de rest van mijn leven bij me.” Pas tijdens het maken van haar documentaire voelt ze zich vrij om haar emoties met haar zusje te delen. “Dat was heel erg emotioneel. Je ziet haar huilen op beeld en hoort mij op de achtergrond snikken. Dat gesprek heeft ons een stukje dichter bij elkaar gebracht.”

Elena, het zusje van Sarah, barst in snikken uit, als ze vertelt over de periode waarin haar vader ziek ongeneeslijk ziek werd (foto: screenshot uit de documentaire ‘Onder de donkere wolk’ van Sarah Rossenrath).

Naast haar zusje Elena spreekt Sarah in haar documentaire ook met lotgenoot Lonne Verbraak (20). Haar moeder heeft uitzaaiingen in haar botten, nieren en lever. Ook Fem van Waesberghe (19), wier opa werd gediagnosticeerd met prostaatkanker, komt aan het woord. “Hun verhalen gaven heel veel herkenbaarheid.” Ook zij stuitten op onbegrip vanuit hun directe omgeving. “Het gaf me de bevestiging dat ik niet de enige ben die zoiets traumatisch heeft meegemaakt.”

“Jongvolwassenen met ongeneeslijk zieke ouders dragen een groot verdriet met zich mee.”