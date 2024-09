Levensgevaarlijke weg: 'Buurtbewoners schreeuwen om extra maatregelen'

De verkeersveiligheid van de Diepveldenweg tussen Eersel en Bergeijk moet verbeterd worden. Dat vindt Twan Jansen, VVD'er in de gemeente Bergeijk, nadat er weer een ongeluk is gebeurd op de weg. Woensdagmiddag raakte een 48-jarige motorrijdster ernstig gewond na een botsing met een auto. De Diepveldenweg ligt er sinds april 2022 en sindsdien is het daar al vaker misgegaan.

Met de komst van de Diepveldenweg hoeven weggebruikers niet meer om Bergeijk heen te rijden als ze naar de provinciale weg N397 willen. Ook zorgt de weg voor minder sluipverkeer door de Hazenstraat in Eersel. De bereikbaarheid is er met de Diepveldenweg op vooruit gegaan in het gebied, maar de verkeersveiligheid laat nog te wensen over. Zo belandde er een paar maanden na de opening van de weg een motorrijder in een greppel. De greppel was zo diep dat de man een dag later pas dood werd teruggevonden. In juni 2023 botsten twee automobilisten frontaal op elkaar, waarbij een inzittende gewond raakte. En afgelopen woensdag raakte een vrouw ernstig gewond na een botsing met een auto. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens buurtbewoners nodigt de weg uit tot harder rijden dan is toegestaan. "Ze horen 's avonds motors racen en ze schreeuwen om een middenstreep", vertelt een 112-correspondent. Ook de gemeente Bergeijk ontving de afgelopen jaren meerdere meldingen over hardrijders en gevaarlijke situaties.

"Wat het lastig maakt is dat de weg voor een deel in Eersel ligt en voor een deel in Bergeijk."