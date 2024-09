Vuurwerkshow van Berlicums bedrijf scoort in China: 'Zo bijzonder'

Vlammen, lasers, dancemuziek en heel veel siervuurwerk. Tijdens de grootste vuurwerkwedstrijd van de wereld wist vuurwerkbedrijf Caffero Event Fireworks uit Berlicum de tweede plaats te veroveren in China. "We hebben het vuurwerk en de lasers op de milliseconde afgestemd op Nederlandse dancemuziek. Deze combinatie maakte onze show zo bijzonder."

Het vuurwerkbedrijf uit Berlicum heeft twee maanden lang gewerkt aan de show, waarmee ze tweede zijn geworden. "We hebben gebruik gemaakt van een groot ledscherm om de show visueel te begeleiden. Daarnaast hebben we vlammen, lasers en muziek gebruikt."

Marjolein van der Kamp van Caffero Event Fireworks is nog steeds onder de indruk van de vuurwerkwedstrijd waar ze aan mee mochten doen. "Het Chinese Liuyang is het mekka van het siervuurwerk. Wij werden na een strenge selectieprocedure gevraagd om mee te doen aan de wedstrijd. De uitnodiging is dus al heel bijzonder."

Het vuurwerkfestijn bestond uit twee dagen. Op de eerste avond was er een grote vuurwerkshow van de organisatoren. "En er waren Chinese beroemdheden met optredens en shows. Op de tweede avond trapte China de wedstrijd af. Het was heel gaaf om mee te maken."

Caffero Event Fireworks nam het op tegen Canada, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen en China. "Canada is eerste geworden, maar ik moet eerlijk zeggen dat zij ook echt een fantastische show hadden. Wij zijn dus waardig tweede geworden en het verschil tussen ons was minimaal", vertelt Van der Kamp trots.

Tijdens de show van Nederland ging de bevolking volgens Van der Kamp helemaal los. "Dan zie je gewoon dat de Nederlandse dancemuziek echt een werelds product is. De mensen gingen allemaal dansen en op hun stoelen staan. Dat was zo vet. Echt kippenvel."

In China geldt dan ook groot, groter, allergrootst als het om vuurwerk gaat. "Er is daar meer mogelijk dan in Europa. Het is heel veilig, maar de grootsheid en het gevoel is veel meer aanwezig", vertelt Van der Kamp. "Ze vieren in China het leven en het plezier door dit te laten zien."

Om alles voor elkaar te krijgen heeft het Brabantse bedrijf samengewerkt met hun leverancier in China. "Onze designer heeft de immense show gemaakt en al het vuurwerk geselecteerd. Onze Chinese leverancier heeft met zo'n 30 tot 35 man een week lang ter plekke alles klaargezet."

Door het behalen van de tweede plek, zijn er bij Caffero Event Fireworks al veel aanvragen binnengekomen. "Je speelt jezelf in de kijker als je aan zo'n grote show mee mag doen. Mensen waarderen het en voor ons is het gewoon een groot feest."