112-nieuws: dronken man rijdt woning in • hardleerse automobilist in Best

09.51

Een 42-jarige bestuurder is vannacht met zijn auto een woning in Fijnaart binnengereden. Er is niemand gewond geraakt. De man reed rond half drie vannacht op de Oudemolensedijk, mistte een bocht en reed vervolgens tegen de gevel van de woning aan. De bewoonster zat in de woonkamer op de bank en werd door de klap enkele meters verschoven. De woning heeft flinke schade opgelopen. De auto is getakeld en in beslag genomen voor verder onderzoek. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen, meldt de politie.