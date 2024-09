112-nieuws: hulpdiensten gaan op eierlucht af • auto en bestelwagen botsen

14.09

Op het spoor van de Orionstraat in Moerdijk is rond kwart voor twee vanmiddag een vrachtwagen onder een slagboom terechtgekomen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Op het spoor rijden alleen goederentreinen. Er was geen schade aan de spoorwegovergang of slagboom, zegt een woordvoerder van ProRail. Op het moment dat het gebeurde, was er een trein in de buurt, maar volgens ProRail is er geen hinder geweest voor het treinverkeer. Achter de vrachtwagen ontstond een flinke file.