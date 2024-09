Jos is 78 en verzamelde deze boeken 34 jaar lang, maar nu moeten ze weg

De 78-jarige Jos Bakker en zijn partner zijn begonnen aan ‘ontspullen’. En daarom moet-ie toch echt weg: een collectie aan Snoecks-almanakken die maar liefst 34 jaar in de maak was. En dat doet toch een beetje pijn. “Op deze leeftijd begin je te leven om afscheid te nemen.”

Snoecks is een Belgische almanak, een soort jaarlijks overzicht aan onderwerpen die vaak zijn ingedeeld aan de hand van de maanden in een jaar. De eerste editie van Snoecks verscheen in 1923, de laatste in 2022. De Gentse drukkersfamilie Snoeck, waarnaar de almanak vernoemd is, besloot te stoppen met de almanak na het overlijden van de hoofdredacteur. Hij stierf aan de gevolgen van ernstig hersenletsel dat hij opliep bij een fietsongeluk. En dat was ook hier nieuws, want naast België kwam de Snoecks-almanak ook tientallen jaren in Nederland uit. Jos Bakker begon aan zijn verzameling almanakken in 1984, vertelt hij 's ochtends onder het genot van zijn dagelijkse kopje koffie.

"Ik vond het gewoon ontzettend interessant.”

“Ik was nog geen veertig toen ik aan de collectie begon. Er stonden veel artikelen in over andere culturen, over andere boeken en over reizen om de wereld. Dat soort artikelen waren best zeldzaam. Ik vond die Snoecks-boeken direct heel interessant. ” Tja, tot Jos de Snoecks eigenlijk níét meer zo interessant begon te vinden. Het jaarboek verschoof meer en meer van literatuur naar meer brede onderwerpen, zoals films, kunst en fotografie. De foto's van vrouwelijke modellen op de omslag werden een heus handelsmerk van de Snoecks-reeks.

Foto: Jos Bakker.

“Naarmate de tijd vorderde was er steeds meer bloot te zien in Snoecks. Dat vond ik niet per se erg, maar ik denk dat ze dat naakt gebruikte als een soort lokkertje. De laatste tien jaar vond ik dat wel heel erg popiejopie worden. Toen namen ook de diepgaande artikelen af en was ik er eigenlijk wel klaar mee." In 2017 stopte Jos daarom met het verzamelen van de Snoecks-collectie. Nu gaat-ie zelfs helemaal de deur uit. Is dat niet ontzettend pijnlijk na 34 jaar? “Natuurlijk. Als je aan zo'n collectie begint, wordt zo’n verzameling deel van je leven. Het maakt deel uit van mezelf, dat doet pijn.”

"Opa, doe normaal, zet alles in de cloud."

Maar volgens Jos ‘moet je ook niet te moeilijk doen’. “Ik word ouder en woon in een appartement. Dan denk je op een gegeven toch: wat moet ik met al die spullen hier? Zelf sla ik deze boeken ook niet meer open. En de kinderen en kleinkinderen hebben er ook niets aan.” Toch denkt Jos niet zo over zijn andere grote collectie: lp's. “Die gaan nooit weg”, lacht Jos. “Mijn kleinkinderen zeggen dan: ‘Opa, doe normaal, zet alles in de cloud en je hebt er geen omkijken meer naar.’ Maar nee, dat gaat nooit gebeuren.” Jos biedt de Snoecks-boeken op Marktplaats aan voor 75 euro. “Voor het geld doe ik het niet. Ik ben bewust laag gaan zitten met de vraagprijs om er snel vanaf te komen.” De boeken moeten wel opgehaald worden. “Het zijn zware boeken. Ik wens de kopers veel succes.”