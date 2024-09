Beter dierenwelzijn moet sneller geregeld worden, vinden deze vijf partijen

Brabantse organisaties vinden dat de provincie veel meer moet doen om het dierenwelzijn te verbeteren. De ZLTO, Producten Organisatie Varkenshouderij (POV), Brabantse Milieufederatie, Caring Farmers en de Dierenbescherming overhandigden vrijdag een verklaring aan de provincie met een klemmend beroep om vaart te maken met het verbeteren van dierenwelzijn.

Het is op het eerste gezicht een bijzondere combinatie van partijen. De ZLTO, de productorganisatie Varkenshouderij, Brabantse Milieufederatie, Caring Farmers en de Dierenbescherming. Hoewel ze vaak anders tegen de wereld aankijken, voelen ze wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de provincie op weg te helpen.

Concrete aanleiding is de 'Wet Dieren' die sinds 1 juli van kracht is. In de komende periode wordt gewerkt aan wetgeving over een dierwaardige veehouderij. Voor Brabant een dossier met flinke gevolgen. Want in de provincie met het meeste vee van Nederland zijn aanpassingen aan stallen en weidegang een pijnpunt.

Eerder werd in de provincie al uitgebreid over de nieuwe wetgeving gesproken. En dus is aan de bovenstaande organisaties gevraagd gezamenlijk met een voorstel te komen voor mogelijke oplossingen.