Aantal tienermoeders met liefst 70 procent gedaald

Het aantal tienermoeders in Brabant is de afgelopen jaren met liefst 70 procent afgenomen. In geen enkele andere provincie is sprake van een zo sterke daling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook landelijk gezien is sprake van een forse afname. Waren er in 2010 in Nederland nog meer dan 3000 tieners met een kindje, veertien jaar later zijn dat er nog maar 1250.

De daling is volgens Kenniscentrum Rutgers het gevolg van 'een hoog anticonceptiegebruik onder jongeren'.

"Dat ligt deels aan de voorlichting; scholen moeten verplicht aandacht besteden aan seksualiteit. In de onderbouw krijgen alle jongeren biologie met ook les over voortplanting en voorkomen van zwangerschap. Ook is er een toename van het gebruik van spiraaltjes, waarmee minder mis kan gaan. Verder wordt anticonceptie vergoed tot 21 jaar. En vrouwen beginnen sowieso steeds later aan kinderen", zegt een woordvoerder.

Waarom Brabant voorop loopt qua daling is onduidelijk. Ook de hulpverleners van Sterk Huis in Tilburg moeten daarop het antwoord schuldig blijven. De organisatie, die onder meer tienermoeders helpt, is sowieso sceptisch over de CBS-cijfers.

"Wij herkennen de daling die je ziet in de landelijke cijfers, maar deze daling komt niet volledig overeen met onze eigen ervaringen binnen onze cliëntenpopulatie. Hoewel er op landelijk niveau sterke inzet is geweest op voorlichting en preventie, zoals met het programma Nu Niet Zwanger van de GGD, zien wij juist in specifieke doelgroepen een andere trend."

Veel zwangerschappen bij minderjarige asielzoekers

Met name bij statushouders en alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) signaleren hulpverleners een toename van tienerzwangerschappen. "Veel jonge meiden uit deze groep komen zelfs zwanger bij ons aan. Deze groep wordt mogelijk niet altijd meegenomen in de officiële statistieken, omdat zij vaak niet formeel ingeschreven zijn bij de gemeente. Hierdoor worden deze gevallen over het hoofd gezien."

Verkeerd ingeschreven bij gemeente

Ook ontstaat volgens Sterk Huis soms een vertekend beeld als tienermoeders nog thuis wonen en hun kind bij de gemeente inschrijven. "Dan wordt die baby soms als kind van de grootouders ingeschreven, wat tot een vertekend beeld kan leiden."

Het probleem zit ook deels in de definitie, aldus een woordvoerder. Binnen de zorg spreken hulpverleners over 'jong moederschap' wanneer een kind geboren is vóór het 20e levensjaar van de moeder, terwijl in statistieken vaak de grens van 18 jaar wordt gehanteerd. "Dit verschil kan eveneens bijdragen aan de afwijkende cijfers."