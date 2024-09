PSV troefde Ajax af bij binnenhalen Perisic: 'Ik wil ze nu verslaan'

Kersverse aanwinst Ivan Perisic moest een zomer lang wachten tot de juiste club kwam. De Kroaat werd wat nerveus maar wist na een belletje van PSV zeker dat hij in Eindhoven wilde gaan spelen, ondanks de interesse van Ajax. De multifunctionele voetballer trainde al twee keer mee met de ploeg en lijkt zelfs al klaar om zondag minuten te maken in Sittard.

Toch begon hij zich wel zorgen te maken of de juiste club nog wel zou komen. "Ik was wel een beetje nerveus. Maar ik had geen twijfel toen PSV mij belde."

Het werd toch wel spannend voor Ivan Perisic. De Kroaat zat al even zonder club en wachtte eigenlijk op de perfecte match. De 35-jarige speler kon daarom zijn geluk niet op toen PSV hem belde. "Dat was precies de club die ik zocht. Ik wil graag voor de prijzen spelen en dat kan bij PSV. Ook het voetbal past goed bij mij. Dat herken ik nog uit mijn tijd van Bayern München."

Overigens had het niet veel gescheeld of Perisic had bij Ajax gevoetbald. "Tien dagen geleden hebben zij ook contact opgenomen. Ik ben er uiteindelijk niet met ze uitgekomen en ben vooral blij dat ik hier nu ben. Ik wil ze nu juist graag verslaan."

De Kroatische speler trainde al twee keer mee met PSV. Bosz: "Die andere jongens keken hun ogen uit op de training. Hij beleeft elk positiespel zo ongelooflijk fanatiek. Hij geeft altijd 100 procent. De jonge spelers moeten zich aan hem optrekken."

Perisic speelde nog mee op het EK, maar zat lange tijd zonder club en moest in die tijd voor zichzelf trainen. Toch lijkt het erop dat hij zondag al met PSV afreist naar Limburg voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. "Ik zou daar 30-40 minuten kunnen spelen, maar dat is natuurlijk aan de trainer. Hij is de baas."

Daar kon de trainer uiteraard weer om lachen. "Ik ben blij dat hij dat laatste zegt. Maar we gaan de komende dagen kijken of we hem meenemen naar Sittard. Maar dat is zeker niet uit te sluiten."

Tot slot was het nog de vraag voor welke positie Perisic gehaald is. De Kroaat speelde veelal als vleugelaanvaller. Maar kan zoals hij zelf zegt overal spelen, behalve als doelman. "Dat antwoord wilde ik eigenlijk ook geven", grapte Bosz. "Maar ik zie hem vooral als vleugelaanvaller. Die konden we gebruiken na de blessure van Hirving Lozano. Maar ik weet ook dat hij als links- of rechtsback kan spelen."