Cel en tbs geëist voor brute mishandeling door Somalische broers

Een man werd vorig jaar geslagen en vele malen tegen het hoofd geschopt op Stratumseind in Eindhoven. De daders, de drie Somalische broers Y. (nu 23, 22 en 19), werden meteen opgepakt. Het is een wonder te noemen, zo bleek vrijdagochtend in de rechtbank in Den Bosch, dat de man er met slechts lichte verwondingen vanaf kwam.

De vechtpartij gebeurde rond vijf uur 's ochtends in de nacht van 1 op 2 september vorig jaar op het Pleintje op Stratumseind in Eindhoven. De man werd geslagen en vele malen tegen het hoofd geschopt door de drie mannen, terwijl hij op de grond lag. Dankzij bewakingscamera’s is te zien dat de man fors werd mishandeld. Op enig moment sprong een van de broers met beide voeten op het hoofd van het slachtoffer die op dat moment op de grond lag. De broers gingen er na de heftige vechtpartij vandoor, maar de politie wist de drie mannen verderop aan te houden. Poging tot doodslag

Volgens justitie lijkt er geen noemenswaardige aanleiding te zijn geweest voor de mishandeling en lijkt die vooral te wijten aan alcohol. De broers wordt ‘medeplegen van poging doodslag’ ten laste gelegd, omdat het hard trappen tegen het hoofd van het slachtoffer een ‘aanmerkelijke kans op de dood met zich meebrengt’. De middelste broer (21) begon met het geweld en had, volgens justitie, ook een zwaarder aandeel in de mishandeling. Hij werd in 2023 al veroordeeld voor een poging tot doodslag. Daarom eiste justitie vrijdag 16 maanden cel tegen hem en tbs met voorwaarden. Het aandeel van de andere broers was kleiner. Justitie eiste tegen hen 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur. De rechtbank doet op 3 oktober uitspraak in deze zaak.