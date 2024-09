Een uur file op de A27 door ongeluk

Op de A27 bij Werkendam staan mensen vrijdagavond een uur in de file nadat er een ongeluk is gebeurd met twee voertuigen. De vertraging geldt voor het verkeer dat van Breda naar Gorinchem rijdt.

Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Rijkswaterstaat denkt dat de weg rond half zeven weer open kan. De wegbeheerder is nu bezig met het bergen van de twee voertuigen.

Er is ook een ambulance aanwezig op de A27. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd.