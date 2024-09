Tieners schoten in het rond met balletjesgeweer in café: 'Nog geen 16 jaar'

Twee minderjarige jongens zijn vrijdagnacht aangehouden in Veghel nadat zij met een balletjesgeweer in het rond schoten in een café aan de Noordkade. De precieze leeftijd van de jongens is door de politie niet naar buiten gebracht. "Maar ze waren in ieder geval onder de 16 jaar oud. Het is onduidelijk waarom ze dit deden." "

Op social media laat de politie zien dat het wapen waarmee geschoten zou zijn niet van een echt geweer te onderscheiden is. Beide jongens zijn na hun aanhouding, vanwege hun jonge leeftijd, ze naar huis gestuurd om daar - met enkele voorwaarden - de nacht door te brengen. "In de loop van deze zaterdag moeten ze zich weer melden voor verder onderzoek." 'Ik snap echt niet dat ze die rommel nog mogen verkopen'

Het wapen wordt door lezers herkend als een zogenoemde BB-gun, een airsoftwapen waarmee balletjes kunnen worden afgeschoten. "Maar je kan hiermee mensen zeker schrik aanjagen", reageert Johnny. "Ik snap echt niet dat ze die rommel nog mogen verkopen." Koos vult aan: "Dit is gewoon gevaarlijk. Het kan als echt worden beschouwd."