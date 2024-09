Auto beschoten op parkeerplaats bedrijf: 'Zeker vijf keer'

Bij het bedrijf Matador Exploitatie aan de Torenstraat in Helvoirt is vrijdagnacht een auto meerdere keren beschoten. Die auto was geparkeerd op de parkeerplaats van het bedrijf. De beschieting vond plaats rond vijf uur. Er zat op dat moment niemand in de auto.

Volgens een buurtbewoner zou er vijf keer geschoten zijn. Het zou gaan om de auto van de eigenaar van het bedrijf. Na het schieten zou de schutter op een motor of scooter zijn weggereden richting Vlijmen. Uitgebreid sporenonderzoek

De forensische recherche start een uitgebreid sporenonderzoek. De ingang van het bedrijf is afgezet. Personeel van Matador Exploitatie moet ergens anders parkeren en mag alleen lopend het terrein op. De politie is op zoek naar bruikbare camerabeelden van de omgeving rond het tijdstip van de beschieting. Agenten spreken met getuigen. Wie iets heeft gezien of denkt te weten waarom er geschoten is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

De politie bij het bedrijf in Helvoirt waar vrijdagnacht geschoten is (foto: Bart Meesters).