Politie is op zoek naar vermiste Amy (23) uit Milheeze

De politie is op zoek naar de 23-jarige Amy uit Milheeze. Ze is afgelopen vrijdag rond half twaalf 's ochtends voor het laatst gezien. Amy zou te voet vertrokken zijn, maar waarnaar precies is niet bekend.

Amy is te herkennen aan haar bruine haar op schouderlengte, is 1,75 meter lang en heeft een witte huidskleur. Vermoedelijk droeg ze een groen shirt met witte strepen, een spijkerbroek met wijde pijpen en zwarte enkellaarzen. Ook heeft ze waarschijnlijk een kleine bruine rugzak bij zich. Amy heeft ook zichtbare littekens van oudere verwondingen op haar benen en rug.

Het shirt van Amy (bron: politie)