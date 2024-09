Dronken bestuurder rijdt meisje aan

Een meisje is in de Sibeliusstraat in Tilburg aangereden door een dronken automobilist. Hij reed rechtdoor in een bocht en raakte daarbij de fietsster. Daarna bleek dat hij nauwelijks nog op zijn benen kon blijven staan door de drank. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Twee voorbijgangers hebben het meisje op de fiets geholpen, nadat ze door de klap was gevallen en op de weg bleef liggen. Ze is nagekeken door de ambulance, maar bleek lichtgewond. Na een korte controle kon ze haar tocht voortzetten. De automobilist had veel gedronken en testte daarom positief op een alcoholtest. De gevolgen voor hem en zijn rijbewijs zijn nog niet bekend.