Auto rijdt door rood en raakt gezinswagen: drie gewonden naar ziekenhuis

Een auto met vijf inzittenden, waaronder vader en zoon, is slachtoffer geworden van een roekeloos rijdende BMW. Dat gebeurde bij de oprit naar de N2 in Eindhoven. De BMW reed te hard en door rood, waarna de gezinswagen geraakt werd en over de kop is gevlogen. Drie van de vijf inzittenden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Zeker één van de inzittenden in de getroffen auto raakte bekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Het veroorzaakte daarnaast een flinke ravage bij de oprit van de N2. Deze is daarom tijdelijk gesloten, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.