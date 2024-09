Een automobilist is zaterdagavond overleden nadat hij in botsing kwam met een vrachtwagen in Almkerk. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Waardhuizenseweg met de Almweg. Dat meldt de politie op X.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is voor langere tijd afgesloten. Meer informatie is nog niet duidelijk, de politie is niet bereikbaar.

Foto: Jurgen Versteeg / SQ Vision