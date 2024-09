112-nieuws: brand verwoest bedrijfsbus • vrachtwagen strandt op A2

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.53 Vrachtwagen strandt op A2 Een vrachtwagen strandde afgelopen nacht op de A2 bij Eindhoven. De zogenoemde dieplader heeft twee lekke banden. Een berger werd ingeschakeld voor pechhulp. De vrachtwagen strandde op de A2 bij Eindhoven (foto: X/weginspecteur Robert).

05.09 Auto botst achterop andere auto Een auto is afgelopen nacht van achteren aangereden en vervolgens omgeslagen op de A50 bij Heeswijk-Dinther. Een van de bestuurders raakte bij de botsing licht gewond. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen. De auto sloeg bij de aanrijding op de A50 om (foto: X/Weginspecteur Robert). Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen (foto: X/Weginspecteur Robert).

04.48 Grote berg afval in brand Bij afvalverwerker Remondis Recycling op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son woedt sinds halfdrie afgelopen nacht een felle brand in een grote berg afval van zeven bij vijf meter. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. De brand veroorzaakt veel rook. Lees hier meer. De brand woedt bij afvalverwerker Remondis Recycling op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De brandweer bestrijdt het vuur onder meer vanuit een hoogwerker (foto: Sander van Gils/SQ Vision).