Grote berg afval in brand: vlammenzee immens, rook trekt over regio

Bij afvalverwerker Remondis Recycling op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son woedt sinds halfdrie zaterdagnacht een felle brand in een grote berg afval van zeven bij vijf meter. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Het vuur wordt bestreden met vier blusvoertuigen, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. Verder worden watercontainers en verkenningseenheden ingezet. Extra bluswater werd uit het kanaal gepompt en met dikke slangen naar het terrein van de afvalverwerker getransporteerd.

De vlammenzee was midden in de nacht immens (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

Het vuur greep snel om zich heen, de vlammenzee was midden in de nacht immens. Rook

De brand veroorzaakt veel rook. Die rook trekt richting Best en Oirschot maar ook vanuit Tilburg komen meldingen van stank- en rookoverlast. "Bij overlast: sluit ramen, deuren en schakel ventilatiesystemen uit", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. De brandweer doet continu metingen. maar daaruit blijkt tot nu toe niets opvallends.

De brandweer bestrijdt het vuur onder meer vanuit een hoogwerker (foto: Sander van Gils/SQ Vision).