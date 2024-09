Vd Poel grijpt nét naast eindzege in Luxemburg, maar lijkt klaar voor WK

Mathieu van der Poel heeft op 15 seconden misgegrepen om de Ronde van Luxemburg op zijn naam te schrijven. Hij verloor van Antonio Tiberi.

De 23-jarge Tiberi eindigde als vierde in de slotrit, die gewonnen werd door de Fransman David Gaudu. Van der Poel kwam als zesde over de finish in de 177 kilometer lange rit naar hoofdstad Luxemburg.

De zesde plaats was de laagste klassering voor Van der Poel in de zesdaagse koers. Hij won eerder de openingsrit en eindigt ook bovenaan in het puntenklassement.

WK Wielrennen

Van der Poel is dus goed in vorm voor de wegwedstrijd van het WK wielrennen, volgend weekend in Zürich. Daar verdedigt de renner van Alpecin - Deceuninck zijn regenboogtrui.

In de Ronde van Luxemburg waren bijna alle ploeggenoten van Van der Poel ziek, op twee na. Daarom was het haast niet te doen voor hem om de koers te controleren.