Sinterklaas wordt wellicht niet meer toegezwaaid vanaf de brug

Het is een aandoenlijk gezicht. Honderden kinderen en ouders die Sinterklaas en zijn Pieten jaarlijks welkom heten op de Bergse Brug, tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Maar het is nog maar de vraag of dat dit jaar door kan gaan. Het 60 jaar oude bouwwerk kraakt aan alle kanten.

‘De sterkte van de brug neemt af’, schrijft burgemeester Marian Witte in een brief aan de gemeenteraad. De wapening in betonnen onderdelen wordt aangetast en er is schade aan liggers, steunpunten, de reling en de afwatering. Ook het remmingwerk – dat zorgt dat schepen afremmen als ze de brug naderen – en tegen trillingen beschermende oplegblokken zijn beschadigd.

Het verkeer kan nog steeds veilig over de brug rijden, maar deskundigen maken zich zorgen over de krachten die de betonnen rijplaten te verduren krijgen. Die zijn namelijk te groot. Bij harde wind of zware vrachtwagens kan de brug daardoor gaan scheuren. Kosten voor herstel van de Bergse Brug? Ruim 2,55 miljoen euro.

De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen, want het is niet voor het eerst dat de Bergse Brug moet worden afgesloten voor de sinterklaasintocht. In 2016 mochten toeschouwers niet op de brug staan. De zijoverspanning, die het fiets- en voetpad ondersteunt, bleek niet stevig genoeg te zijn om zoveel mensen te dragen. Zij moesten daardoor aan het begin van de brug staan, omdat daar een veilige, betonnen constructie onder zit. Er werd een spoedoperatie uitgevoerd, zodat Sinterklaas één dag na pakjesavond wel veilig uitgezwaaid kon worden.

Op zondag 17 november meert de kindervriend met zijn pakjesboot aan in de passantenhaven van Geertruidenberg. Of de brug dit jaar weer ontoegankelijk is voor het publiek, wordt expliciet onderzocht in een constructieve herberekening. Naar verwachting komt het rapport deze week uit. Het Sint Nicolaas Comité hoopt op een positieve surprise. “We wachten het rapport vol verwachting af”, aldus secretaris Marianne Kerstens-de Jongh.

Op basis van de conclusies uit het rapport neemt de gemeenteraad in november of december een besluit over het geheel of gedeeltelijk vervangen van de Bergse Brug. Dat is dus te laat voor de sinterklaasintocht. “Maar die gaat hoe dan ook door”, verzekert Kerstens-de Jongh.