Laconiek PSV wordt niet afgestraft door Fortuna Sittard en blijft foutloos

PSV heeft ook de zesde wedstrijd in de Eredivisie winnend weten af te sluiten. Gemakkelijk ging het allemaal niet op bezoek bij Fortuna Sittard. Maar mede door twee goals van Malik Tillman wist het de drie punten toch mee naar Eindhoven te nemen. De Eindhovenaren zijn nog altijd foutloos in de Eredivisie.

Na zestig minuten sjokte Malik Tillman nog maar eens naar de cornervlag. Een looppasje dat in een tempo ging alsof PSV een 4-0 voorsprong had. Maar niets was minder waar. Op het scorebord stond toch echt een verrassende 1-1 tussenstand.

Maar de lichaamstaal van de Amerikaanse middenvelder was typerend voor het spel van PSV. Het was stroperig, saai en helemaal niet frivool. Iets wat we totaal niet gewend zijn van de ploeg van Peter Bosz. Maar helemaal verrassend komt het ook weer niet.

Gemakzucht

Vorig seizoen was het de kracht van PSV dat het er elke wedstrijd tot het bot gemotiveerd stond. Ook tegen de ‘kleinere’ tegenstanders. Maar dit seizoen gaf Bosz niet voor niks aan dat hij het nog niet constant genoeg vond. Toch stond het na vijf wedstrijden alweer foutloos bovenaan.

In Sittard leek er dan toch gemakzucht in de ploeg te zitten. Het stond op het veld met een houding dat het toch allemaal wel goed komt. En dat was ook nog het geval.

Tillman gevierde man

Want uitgerekend Tillman werd de gevierde man bij PSV. Hij had zijn ploeg na een kwartier op voorsprong gezet. Een kopbal van Ezequiel Bullaude zette Fortuna naast PSV. Ruim twintig minuten voor tijd was er dan toch weer de voorsprong voor de Eindhovenaren. Tillman schoot een vrije trap op schitterende wijze in het doel. 2-1.

Vrij snel daarna kwam PSV ook op 3-1 via Luuk de Jong en gooide het de wedstrijd alsnog in het slot. Al gaf het vlak na die derde treffer ineens drie grote kansen weg, maar in tegenstelling tot Juventus kan PSV tegen Fortuna dit soort fouten permitteren. Het is het verhaal van PSV in de Eredivisie. Zelfs op halve kracht en met een hautaine houding weet de ploeg van Peter Bosz ‘gewoon’ weer drie punten bij te schrijven.