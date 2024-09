Man pleegt overval met mes op tankstation, politiehelikopter ingezet

Een man heeft zondagavond een tankstation in Schaijk overvallen. Hij heeft daarbij een medewerker met een mes bedreigd en is daarna op de vlucht geslagen. De verdachte wordt nu gezocht.

De overval gebeurde aan de Udensedreef, rond tien over acht in de avond. Er is een politiehelikopter ingezet om de dader te zoeken.

Ze zijn op zoek naar een witte, kale en slanke man, van rond de 1,90. Hij is ergens in de 30 en draagt een grijs vest.