Nieuwe darts lijken te werken: Van Gerwen pakt tweede titel in een week

Michael van Gerwen lijkt helemaal terug. De Vlijmenaar schreef zondag het toernooi om de Hungarian Darts Trophy op zijn naam. Die zege doet hem goed, na zestien maanden waarin hij geen enkel rankingtoernooi won. Vijf dagen geleden was hij ook al de beste bij een vloertoernooi - zonder publiek - in het Engelse Wigan. Met dank aan zijn nieuwe darts.

In de finale van het toernooi om de Hungarian Darts Trophy versloeg Van Gerwen zondag landgenoot Gian van Veen met 8-7. In januari won 'MVG' ook al de Dutch Darts Masters in Den Bosch, maar dat was geen rankingtoernooi. Enorme ontlading

In mei besloot Van Gerwen met nieuwe pijlen te gaan gooien om een eind te maken aan zijn wisselvallige dartsresultaten van de laatste tijd. "Ze zijn anderhalve gram zwaarder en wat stabieler", legde hij destijds uit. Die wissel van dartspijlen lijkt zijn vruchten af te werpen. Na de laatste pijl in Boedapest volgde een enorme ontlading bij de Vlijmenaar.

Gian van Veen maakte het Michael van Gerwen lastig in de finale (foto: PDC Europe).

Negendarter

Dat Van Gerwen in vorm is, was zaterdag ook al te zien: hij gooide toen in de tweede ronde tegen Martin Lukeman een negendarter. In de finale had Van Gerwen het zondag desondanks behoorlijk lastig met Van Veen, die voor het eerst tijdens een groot toernooi in de eindstrijd stond. 'MVG' begon de wedstrijd nog uitstekend met een 170-uitgooi en hij liep via een twaalfdarter uit naar een 3-1 voorsprong. Maar Van Veen kwam via een 101- en een 110-finish terug en nam vervolgens brutaal de leiding. Op 6-7 overleefde Van Gerwen een matchdart, Van Veen miste de bullseye. Van Gerwen, die afgelopen zomer een zware kaakoperatie onderging, toonde zich vervolgens koelbloedig. Hij gooide 110 uit via dubbel 16 en veroverde zo de titel.

'Ik wilde het publiek wat teruggeven'

"Deze zege was echt belangrijk", vertelde 'Mighty Mike' na de finale. "Ik moest er hard voor werken. Gian kwam op voorsprong en ik was vooral in gevecht met mezelf." Volgens hem gaf het publiek hem het zetje dat hij nodig had. "De toeschouwers gaven me zo veel energie en hen wilde ik wat teruggeven." 'Ik ben op de goede weg'

"Ik denk dat ik op de goede weg ben met mijn nieuwe darts. Ik heb dit winnende gevoel lange tijd gemist. Nu lijkt alles op zijn plaats te vallen. Mijn liefde voor het spelletje is er nog altijd. Nu moet ik hopen dat ik dit momentum vasthoud."