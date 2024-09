Willy en René: 'Slaapverwekkend PSV krijgt veel te weinig tegenstand'

Met zes overwinningen op rij heeft PSV het voorlopig vrij gemakkelijk in de Eredivisie. Misschien wel iets té gemakkelijk, denken clubiconen Willy en René van de Kerkhof. Want als er met Juventus ineens wél een sterke tegenstander op het veld staat, is PSV daar niet klaar voor. Gisteren tegen Fortuna kon PSV het vervolgens weer in de eerste versnelling doen. "Ik heb heerlijk liggen slapen in het Fortuna Stadion", zegt Willy ietwat cynisch. "Als die mensen me niet wakker hadden gemaakt, dan had ik daar nog gelegen."

Het relatief lichte programma in de competitie is eigenlijk geen voordeel voor PSV, constateren de gebroeders in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Ik dacht dat PSV zich de eerste weken langzaam in vorm zou kunnen spelen, maar daar merk ik nog niet veel van", zegt René. Ook Willy wordt nog niet warm van PSV. "Ik heb ze zelfs lang niet meer zo zwak zien spelen als in de eerste helft tegen Fortuna. Tillman en Veerman hadden niet eens hun voetbalspullen aan hoeven trekken, zo weinig deden ze, al maakte Tillman wel twee prachtige goals."

"Ajax bevoordeeld door de scheidsrechter."

Misschien komt de noodzakelijke scherpte vanzelf nu spelers als Ivan Perišic, Noa Lang en Rick Karsdorp zich als potentiële basisspelers aandienen. "Dat levert Peter Bosz wel een luxeprobleem op, maar dat is wel een heel mooi probleem", vindt Willy. "Bovendien weten de eerste vijftien man wel dat ze sowieso veel aan de bak gaan komen. Zo'n Saibari valt gisteren ook uitstekend in." Volgens René is het dringend gewenst dat PSV de opgaande lijn vindt. "Volgende week komt Sporting hier naartoe, ik heb ze zien spelen en dat is geen verkeerd ploegje." Van concurrenten Feyenoord en Ajax vallen de broers nog niet achterover. "En Ajax had bij Go Ahead absoluut een strafschop tegen moeten krijgen", moppert René. "Ik durf wel te zeggen dat als het aan de andere was gebeurd dat die bal wél op de stip was gegaan. Maar dat is altijd zo geweest. Ajax en Feyenoord en in mindere mate PSV krijgen vaak een beetje hulp. Af en toe moeten de topclubs een handje geholpen worden en sommige scheidsrechters doen dat graag."

"Willem II kan wel eens lastig worden."

Voor de wedstrijd tegen Sporting wacht zaterdag eerst in Tilburg de derby tegen Willem II. "Dat kan dan wel misschien een lastig potje worden", denkt Willy. Ik schat Willem II wat hoger in dan Fortuna en we hebben het in Tilburg heel vaak moeilijk gehad." In de podcast geven Willy en René hun voorspelling voor de wedstrijd en komen ze ook uitgebreid terug op de wedstrijd tegen Juventus van vorige week.