Lift glijdt naar beneden als monteur bezig is, man raakt zwaargewond

Op een bouwplaats in Eindhoven is een liftmonteur tijdens het werken met zijn benen bekneld komen te zitten onder een lift. Hij raakte daarbij zwaargewond.

Dat gebeurde op een bouwplaats aan de Veemstraat, waar wordt gebouwd aan een nieuwe flat. De monteur was binnen in het pand aan het werk, toen de lift plots naar beneden kwam. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet duidelijk.

Meerdere ambulances en brandweerwagens snelden naar de bouwplaats toe. Volgens de woordvoerder van de brandweer zijn beide benen van de man verbrijzeld. Hij was nog wel goed aanspreekbaar en bij kennis na het ongeluk.

De brandweer heeft de lift omhoog getakeld. De man is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.