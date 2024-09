Moeders en vader vliegen elkaar in de haren voor basisschool

Een ordinaire vechtpartij en de mishandeling van twee vrouwen op de stoep van een basisschool in Tilburg houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag bezig. De vechtpartijen waren in 2021 en 2022, maar jaren later is de spanning nog steeds te snijden, zo bleek maandag in de rechtbank in Breda.

Een zitting bij de politierechter speelt zich meestal in alle rust af. Maar deze maandag niet. Vanwege de spanning is er een risicomelding gedaan als ware het een voetbalwedstrijd tussen twee rivaliserende clubs. En dat bleek wel nodig ook. Want er waren behalve de vrouwen die bij de vechtpartij betrokken waren, meer partijen waarmee de andere vrouw en haar man in gevecht waren geraakt. Alle partijen stonden nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De ene vrouw (nu 45) beschuldigt de andere vrouw (40) dat die is begonnen met de vechtpartij. Maar omgekeerd is ook aangifte gedaan. Twee andere vrouwen beschuldigen de vrouw van 40 dat ze samen met haar man (nu 41) hen heeft bedreigd en mishandeld en een auto en een telefoon heeft vernield. En de man zou weer iemand anders in de school met de dood hebben bedreigd. Aan de politierechter de taak om te beoordelen wie nou waar schuldig aan is. Wie is bijvoorbeeld begonnen met de ordinaire vechtpartij, waarbij twee vrouwen vechtend over straat rolden, terwijl veel ouders en kinderen van de school daar getuige van waren? Uiteraard is de vechtpartij gefilmd en op videosite Dumpert beland. Zulke taferelen trekken de aandacht, ook al vinden betrokkenen dat natuurlijk niet leuk.

