Gesprongen waterleiding: Toms auto stond boven sinkhole

Nietsvermoedend liep Tom Vermeulen uit Nuenen maandagochtend naar zijn auto die hij de avond ervoor in de buurt van zijn huis had geparkeerd. Hij zag medewerkers van Brabant Water die in de buurt van de wagen bezig waren met een waterlekkage door een gesprongen leiding in de grond. "Ik zet hem wel even weg," dacht Tom.

"Maar die medewerker adviseerde me dat niet te doen, omdat de auto dan in een sinkhole zou zakken." Op het oog leek zijn auto gewoon in een kleine waterplas te staan. "Maar exact tussen de wielen zat dus een diep gat. Ze waren bang dat de auto, als hij ook maar iets naar links of rechts zou gaan, in dat gat zou zaken." Een takelwagen werd opgeroepen om de auto recht omhoog te takelen. "Hij staat nu bij de garage om te kijken hoeveel waterschade er is", zegt Tom die nu maar een dagje thuiswerkt. Spontaan waterlek

Het gaat om een 'spontaan waterlek', aldus een woordvoerder van Brabant Water. "Er liggen in Brabant kilometers aan waterleiding. Soms gaat er iets stuk." Honderd woningen zitten zonder water. Het lek wordt maandagmiddag gemaakt. Naar verwachting hebben alle buurtbewoners weer water als ze 'thuis komen van hun werk," aldus Brabant Water.