De 114e officiële warme dag gemeten in Eindhoven

In De Bilt is maandag de honderdste warme dag van dit jaar gemeten, maar in Brabant zitten we daar al ver overheen. Volgens meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza is het in Eindhoven namelijk al de 114e officiële warme dag en in Gilze-Rijen staat de teller op 109.

In het hoofdmeetstation in De Bilt werd maandag om 12.30 uur een temperatuur van 20,2 graden genoteerd. Dat geldt officieel als een warme dag. "Voor een warme dag moet het 20 graden of warmer zijn. Dus ook als het de hele dag regent, maar wel 20 graden is, dan geldt dat ook als een warme dag", legt Schröder uit.

In De Bilt telt maandag als de honderdste warme dag, maar in het zuiden kwam de temperatuur dit jaar al een stuk vaker boven de 20 graden uit. "In De Bilt zitten we normaal op zo'n 96 warme dagen. En in Eindhoven zitten we gemiddeld op zo'n 101 warme dagen. Het zijn er dit jaar dus zeker meer dan gemiddeld", zegt Schröder. Dat een jaar honderd of meer warme dagen telde in Nederland, is sinds het begin van de metingen veertien keer voorgekomen.

Gilze-Rijen zit met 109 ook boven het gemiddelde en dat is niet de eerste keer. Gilze-Rijen is namelijk recordhouder van warme dagen: daar werd het in 2018 op 147 dagen een temperatuur van 20 graden of meer gemeten.