Brand in restaurant, keuken flink beschadigd

Bij restaurant De Vos en Crean op het Piusplein in Tilburg heeft maandagmiddag brand gewoed in een frituurpan. De brandweer rukte met verschillende voertuigen naar het centrum uit. Inmiddels is het vuur geblust.

De brandweer kreeg de melding van de brand rond kwart over twee. Er was veel rookontwikkeling. De brandweer adviseerde bewoners daarom om ramen en deuren gesloten te houden. De keuken van het restaurant is flink beschadigd. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. De brandweer doet op dit moment nog een naverkenning. Alle mensen die aanwezig waren in het pand zijn veilig naar buiten gevlucht.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.