Slachtoffer heeft nog altijd last van kaak na mishandeling stapavond

Na een leuke stapavond belandt een 19-jarige jongen opeens bewusteloos op straat in Breda. Hij heeft een klap gekregen van een andere jongen na een korte woordenwisseling en wat heen en weer duwen. Beelden van de dader worden maandagavond vertoond in Bureau Brabant.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij herinnert zich niet precies wat er is gebeurd, vertelt hij. "In het ziekenhuis had ik eerst een heel gat in mijn geheugen. Ze hebben nog een hersenscan gemaakt, omdat er bloed uit mijn oren kwam. Er is een stuk van mijn bovenste kaakbot afgeslagen en mijn kin moest worden gehecht."

Het ging mis in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 juni, vlak bij de loempiakraam op de hoek van de Nieuwe Prinsenkade en de Vismarkt in Breda. Op uitgaansavonden is het hier meestal druk met jongeren, die na het stappen nog even een hapje willen eten.

Het slachtoffer staat rond kwart voor vier bij de kraam, met een groepje vrienden. De dader komt aanlopen en al snel wordt het grimmig. Er ontstaat onenigheid en er wordt wat over en weer geduwd en getrokken.

Harde klap

Het slachtoffer probeert de boel nog te sussen. Dat lijkt eventjes te lukken, maar dan gaat het toch mis. Ineens haalt de dader uit. De klap is zo hard dat de jongen meteen bewusteloos op straat valt. De dader blijft er nog even bij staan.

“Ik kan mijn kaak nog steeds niet helemaal gebruiken zoals zou moeten. Het zal ook niet helemaal meer worden zoals het was. Eten is niet altijd pijnloos. Dat is iets wat volgens de kaakchirurg wel een maand of zes duurt", vertelt het slachtoffer drie maanden later.

De politie heeft al veel getuigen gesproken, maar wil ook andere getuigen spreken. Ook roept ze een vriend van de dader, die erbij was en geblurd op beeld staat, op zich te melden. Mensen die de dader herkennen, moeten de politie bellen.