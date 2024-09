De ouders van Vera (20) zijn doof: "Coronatijd was vreselijk voor ze"

Vera van Eekeren (20) uit Tilburg groeide op met twee dove ouders. Al jong leerde ze gebarentaal en moest ze in winkels of bij de dokter vertalen wat er gezegd werd. "Zeker coronatijd was vreselijk voor mijn ouders. Door die mondkapjes konden ze niet liplezen."

Vera weet niet beter dan dat haar ouders doof zijn. Ze heeft twee broers die wel kunnen horen. "Ik moet vaak tolk spelen. Bijvoorbeeld in een restaurant tijdens vakantie. Mijn ouders kunnen wel praten maar spreken geen Engels. Dus bij inchecken bij een hotel of eten bestellen in een restaurant nam ik die rol op me." Ook in Nederland fungeert Vera vaak als tolk. "Bijvoorbeeld in restaurants, maar ook bij de dokter. Dat zit de arts half met zijn rug naar mijn vader toe en moet ik alles vertalen. Het is jammer dat mensen zo vaak tegen mij praten, want mijn ouders kunnen prima liplezen. Het is soms ook een beetje denigrerend naar mijn ouders toe. Ze zijn doof maar niet dom."

"Woorden als lasagne en chocolademousse sprak ik verkeerd uit."

Het is maandag de Internationale Dag van de Gebarentaal. Als het aan Vera ligt, leren meer mensen gebarentaal. "Het is niet moeilijk, zeker niet als je de basis wilt leren waarbij je woorden als eten, slapen, regen en honger leert. Ik heb vier cursussen gedaan en binnenkort ga ik een minor gebarentaal doen", zegt Vera die nog studeert. Haar ouders kunnen ook praten, maar spreken woorden vaak fonetisch uit. Die foute spreekwijze leerden ze ook Vera aan. "Woorden als lasagne en chocolademousse sprak ik verkeerd uit, net als een leenwoord als trottoir en schnitzel. Gelukkig heb ik veel hulp gekregen van een aardige juf op de basisschool en van mijn opa en oma."

"Het woord taart gebaar je in het Brabants anders dan in het Gronings."