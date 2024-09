Hier worden baasjes en honden opgeleid om vermiste honden te zoeken

Speurhonden kennen de meeste mensen vooral van wanneer ze ingezet worden om op zoek te gaan naar geld, drugs of vermiste personen. Maar ze kunnen ook goed gebruikt worden in de zoektocht naar andere honden. In 2023 kwamen er bijna zevenduizend meldingen binnen van vermiste honden in Nederland. Petra Noordzij uit Valkenswaard probeert de vermiste beestjes te vinden en traint honden om op zoek te gaan naar soortgenoten.

"Bram, zoek", roept Petra. Haar hond Bram schiet heen en weer door het bos en laat zijn natte snuit overal langsgaan op zoek naar een spoor van zijn verstopte soortgenoot. Met haar viervoeter ontstond het idee voor een speurhondenschool in Valkenswaard: "Ik begon met het trainen van Bram en al snel merkte ik dat hij het zo goed oppakte dat ik er meer mee wilde doen. Na een tijdje verdiepte ik mij steeds meer in de vermiste honden en werd ik benaderd door een zoekteam of we wilden helpen zoeken." Steeds vaker hielpen Petra en haar hond Bram mee met het zoeken naar vermiste honden. Uiteindelijk besloot ze haar eigen speurhondenschool op te richten. In het bos aan de Maastrichterweg traint Petra niet alleen haar eigen honden, maar helpt ze ook andere hondeneigenaren in het trainen van hun huisdieren: "Je kunt iedere hond aanzetten tot zoeken. Of het nu geld, drugs, mensen of dieren zijn: als je een hond goed traint, kan iedere hond dit leren." Achterin het bos zit een van de leerlingen verstopt met zijn viervoeter. Bram loopt naar de heg toe en kijkt Petra aan. "Goed gedaan jongen", zegt de hondentrainster. Bram krijgt een aai over zijn bol.

"Je gaat op zoek in de hoop dat je hem nog leven terugvindt."

Bram had al een intensieve ochtend achter de rug na een telefoontje over een vermissing. Petra vertelt over de zoektocht: "We kregen een melding van Bulletje, een buldog met hartproblemen die eigenlijk al een tijd niet verder dan de tuin kwam. Als hij dan toch vermist raakt, ga je toch een beetje met de kriebels op zoek in de hoop dat je hem nog levend terugvindt. Vanmorgen zijn we gaan zoeken en hebben we de hond helaas overleden aangetroffen." En dat raakt niet alleen de hondentrainster, maar ook de speurhond, volgens Petra: "Ik merk aan mijn hond dat hij er soms echt last van heeft als hij een overleden hond heeft gezien. Daarom train ik in mijn lessen ook met kadavers en bloedsporen. Zodat de honden weten dat dat ook kan gebeuren."

Speurhond Bram, een beetje moe na zijn bewogen ochtend (foto: Floortje Steigenga).