Dutch Dakar gaat niet door omdat gemeente geen vergunning afgeeft

Mensen die een kaartje voor de Dutch Dakar in Eersel hebben gekocht, krijgen hun geld voor 1 oktober terug. Dat verzekert de organisatie van het evenement dat eigenlijk zou plaatsvinden op 10 november. In juni maakte de gemeente al bekend dat ze geen vergunning meer afgeeft voor gemotoriseerde activiteiten op het E3-strand. Het is de organisatie van de Dutch Dakar daarna niet meer gelukt om een andere locatie te vinden voor de ronkende trucks, slippende buggy's en voorbij razende auto's en motoren.

Na drie jaar van afwezigheid konden de Dakar-fans hun hart vorig jaar ophalen. De ter ziele gegane Preproloog Dakar werd vervangen door de Dutch Dakar. Eindelijk waren de trucks, buggy's, auto's en motoren weer van dichtbij te bewonderen in Brabant. Maar de gemeente Eersel steekt een stokje voor de tweede editie. Dit om de overlast voor omwonenden te beperken. "Dat is ontzettend jammer", zegt Roel Engel van de Dutch Dakar. "We hebben vorig jaar keihard gewerkt om een mooi evenement uit de grond te stampen. Dat deden we om de Dakar Rally weer zichtbaar te maken in Nederland en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het zeer succesvol is geweest."

"De gemeenteraad is er nu voor gaan liggen en die kunnen ze natuurlijk niet negeren."

"Het college van Eersel was ook erg enthousiast, maar de gemeenteraad is er nu voor gaan liggen", vervolgt hij. "En die kunnen ze natuurlijk niet negeren. Er mogen op het E3-strand geen gemotoriseerde activiteiten meer plaatsvinden. Maar de details ken ik verder ook niet." Het ligt in ieder geval niet aan het maken van te veel lawaai, meent Engel. "We hebben vorig jaar zelfs een akoestisch bedrijf ingehuurd om metingen te doen", vertelt Engel. "We hielden ons keurig aan de regels voor geluid, dus het is zuur." Het vinden van een alternatieve locatie is voor dit jaar niet meer gelukt. Zo werd bijvoorbeeld ook met de Beekse Bergen gesproken. "Ik denk dat het vooral te maken heeft met logistiek of dat het terrein teveel schade oploopt. Het valt niet mee om een dergelijk evenement te organiseren."

"Voor volgend jaar hebben we al wel een locatie, maar ik kan nog niet zeggen waar."