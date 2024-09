112-nieuws: brand verwoest drie auto's • autodief aangehouden op A58

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06.25 Ongeluk op A50 Twee rijstroken van de A50 van Oss richting Eindhoven waren van kwart over zes tot kwart voor zeven vanochtend afgesloten bij Sint-Oedenrode na een ongeluk. De vertraging bleef beperkt tot een kwartier.

04.46 Auto's door brand verwoest in Den Bosch Een auto ging afgelopen nacht in vlammen op aan de Derde Hambaken in Den Bosch. De melding van de brand kwam rond kwart over drie binnen bij de brandweer. Bij de brand liepen ook twee bedrijfsbussen, die langs de auto geparkeerd waren, forse schade op. Mensen in de buurt hoorden een explosie voordat de brand uitbrak (foto: Bart Meesters). Het gaat om een bedrijfsbus van een schoorsteenveger en een busje van een bedrijf in gevelonderhoud. Deze bedrijfsbus is van dezelfde eigenaar als de uitgebrande auto. Meerdere buurtbewoners hoorden een explosie voordat de auto vlam vatte. Buurtbewoners denken dat het ging om zwaar vuurwerk.

02.59 Autodief aangehouden op A58 Een automobilist is afgelopen nacht aangehouden op de A58 bij Etten-Leur. De politie had te horen gekregen dat de auto waarin deze bestuurder reed gestolen was uit de Belgische politiezone Lierde/Geraardsbergen. De auto gaat terug naar de eigenaar. Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant

01.52 Schietpartij in Den Bosch Drie mannen zijn gisteravond aangehouden nadat er geschoten werd op de Korte Waterstraat in Den Bosch. Dit gebeurde rond tien uur. Getuigen zagen na de schoten meerdere mensen wegrennen. De drie verdachten werden aangehouden op de St. Josephstraat. Lees hier meer. Foto: Bart Meesters